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中職／原有自信返先發…郭俊麟形容消磨的企圖心如園中虎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊投手郭俊麟。本報資料照片
富邦悍將隊投手郭俊麟。本報資料照片

富邦悍將隊投手郭俊麟近日有感而發，貼出的對話截圖，今天揭曉對話對象是也曾效力悍將的林逸翔，這段話說進他的心底，他比喻動物園裡的老虎和野生老虎，「關久了，就沒有那個野性，覺得自己的企圖心沒那麼飽滿。」也誠實述說今年一直在等待回到先發，從期待、失落到釋懷的轉折。

郭俊麟本季在一軍出賽12場都是後援，儘管一度曾在二軍以先發調整，但回到一軍仍是後援角色，出賽頻率也不高，心裡確實有些掙扎。

他今天透露對話的對象其實就是林逸翔，「他有看我在場上的感覺，不像之前那樣。」郭俊麟透露，林逸翔說看他投球像老人球，「不像以前想要拚的感覺，沒有想要再突破的感覺。」雖然自己反駁要投老人球就不會還有146、147公里，但也坦言：「我自己回想，有說中很多我心裡的感覺。」

郭俊麟指出，大概是從比較少出賽開始，企圖心漸漸消磨，被問到如何重拾以往的感覺，他遙望遠方，「還在尋找…，自己要去調適，但好像沒那麼簡單。」

郭俊麟吐實，球季剛開打時還很有信心，隨時可能回到先發，但後來機會越來越少，儘管在二軍以先發調整，回到一軍卻還是後援，也不禁開始懷疑自己，「沒有出賽時，就會有比較多想法，自己一直很想要準備好，卻要拉很長時間才能出賽，等待時間一久，感覺只是一直在練球。」

出賽定位並非自己可以控制的，郭俊麟也說：「確實我上去丟的時候，成績沒那麼好，這是我必須要接受的。」他期望在後援的定位上尋找出更明確的目標，喚醒往昔的郭俊麟。

郭俊麟 老虎 富邦悍將

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