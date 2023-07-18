中職／兄弟涼水祭2.0 來洲際球場玩滑水道、戲水池

中信兄弟隊下半季首檔主題日在7月22、23日登場，球隊攜手百吉冰淇淋舉行「Poki棒棒冰Aqua Planet」，現場設置超長滑水道及戲水池，熱區也將隨著球賽節奏「炸水柱」，更將邀請知名DJ駐場播放超嗨音樂，要讓現場變成大型玩水棒球派對。第二天賽前也邀請到Youtuber品子來到場開球。

受疫情影響停辦兩年的高人氣主題日涼水祭，今年強「濕」回歸，這次更擴大舉辦，將內野下層C-K區全部規畫為「濕區」，除了有從舞台發射的「炸水柱」外，也歡迎球迷帶上各式水槍道具來到球場一起同樂。

此外，這次的涼水祭改版為「Aqua Planet」，找來有豐富派對經驗的DJ JOVA以及曾拿下2018、2019年Red Bull Music 3Style台灣區亞軍的DJ Afuro George輪番上陣。

全新「Poki棒棒冰 Aqua Planet」主題日，與國民冰品品牌百吉冰淇淋合作，本次主題日將贈送內野入場觀眾一人一支百吉棒棒冰。

23日賽前邀請到Youtuber品子降臨Aqua Planet開球。品子來自百萬訂閱的Youtube頻道「J-Bao賤葆」，舞蹈系出身的她，靠著柔軟的身段與無俚頭的說話風格爆紅，在IG上有超過60萬人追蹤，私下也是一名專業的「動作特技演員」，各種特技動作包括拳擊、翻滾、吊鋼絲都難不倒她，也令球迷十分期待品子首次開球的架勢。

活動兩天洲際棒球場戶外平台都將引進超長滑水道及戲水池，要讓球迷在賽前可以先戲水降溫。場外舞台兩天都有啦啦隊Passion Sisters成員與大家見面，分享涼水祭的裝備行頭，以及和現場球迷互動玩遊戲。