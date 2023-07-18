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U12世界盃／中華隊18人名單放榜 備戰28日賽事開打
U12世界盃棒球賽今年繼續在台南登場，中華隊18人名單放榜，接下來將在20日前往台南亞太少棒球場練兵，熟悉場地以及適應夜間燈光，準備迎接7月28日開打的正式比賽。
U12世界盃今年邁入第7屆，今年由花蓮太巴塱國小少棒隊總教練陳明仁擔任總教練，迎接各國挑戰。
中華隊分在A組，28日將在開幕戰面對澳洲隊，接下來依序過招日本、墨西哥、德國、委內瑞拉；B組則有美國、多明尼加、南韓、巴拿馬、捷克、紐西蘭。
中華隊18人名單今天公布，完整陣容如下：
總教練：陳明仁（花蓮縣）
教練：陳信福（花蓮縣） 、陳智培（花蓮縣）
投手：邱亞恩（台東縣）、王聖穰（新北市）、陳冠旭（桃園市）、陳昶叡（台中市）、田君翰（南投縣）、葉壘（台中市）、林定緯（高雄市）
捕手：王羽翔（台東縣）、羅宇彥 （台中市）
內野手：羅浩翰（新竹縣）、沈偉凡（花蓮縣）、曾祈嘉（花蓮縣）、黃譯皓（花蓮縣）、陳竑愷 （台南市）
外野手：黃季烜（彰化縣）、鄭奇恩（花蓮縣） 、高聖凱（花蓮縣）、林品佑（台北市）
各縣市球員： 花蓮縣5名、台中市3名、台東縣2名、台北市1名、新北市1名、桃園市1名、 新竹縣1名、彰化縣1名、南投縣1名、台南市1名、高雄市1名。
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