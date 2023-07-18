U12世界盃／中華隊18人名單放榜 備戰28日賽事開打

U12世界盃棒球賽今年繼續在台南登場，中華隊18人名單放榜，接下來將在20日前往台南亞太少棒球場練兵，熟悉場地以及適應夜間燈光，準備迎接7月28日開打的正式比賽。

U12世界盃今年邁入第7屆，今年由花蓮太巴塱國小少棒隊總教練陳明仁擔任總教練，迎接各國挑戰。

中華隊分在A組，28日將在開幕戰面對澳洲隊，接下來依序過招日本、墨西哥、德國、委內瑞拉；B組則有美國、多明尼加、南韓、巴拿馬、捷克、紐西蘭。

中華隊18人名單今天公布，完整陣容如下：