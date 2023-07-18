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U12世界盃／賽事倒數應援物超萌 台南迎疫後最大規模活動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供

2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽進入倒數第10天，7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市12個親善學校如火如荼準備接待來自各國近200位球員，體育局表示，分組賽結束後的休息日，將帶各國球隊參觀赤崁樓、億載金城、安平古堡、左鎮化石園區、山上花園水道博物館等景點，讓小朋友不用千里迢迢出國也能和外國朋友交流。

台南市政府表示，這次賽會有來自亞洲、歐洲、北美洲、中美洲及南美洲12國球隊在台南亞太棒球場同場競技，加上隨隊親友團，人數可望上看300人，是自Covid-19疫情解封以來，台南市單次最大規模體育賽事國民外交場合。

為迎接U12，今年4月就啟動親善學校籌組工作，採一校接待一隊，其中開元、德南、歸南、崇學及安慶國小等校連續5屆都參與。小朋友在師長帶領下準備接待工作，包括認識該國文化特色，用接待國家的語言製作加油版及彩繪燈籠，要親手送給各球隊，也練習簡單的招呼語，希望在交流日派上用場。

安慶國小棒球隊員暑假練球之餘，也特別參與繪製卡通動物加油版為捷克隊加油；德南國小則手繪出美國最有代表性的白頭海鵰(Bald Eagle)，搭配運動賽事最常使用的加油用英語「GO GO GO！」為美國隊加油；接待韓國隊的上華實驗教育機構學童則發揮藝術天分，繪製台南經典文化意象燈籠，栩栩如生呈現鹿耳門聖母廟、媽祖像、安平劍獅等，令人驚艷。

崇學國小則要送日本隊手工縫製的台灣風情零錢包，零錢包上的圖案正港「台」，有外國旅客喜歡的小籠包、珍珠奶茶、雞排等美食，還有台灣最在地的藍白拖、筊杯等。

WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供
WBSC世界盃少棒錦標賽7月28日至8月6日在台南亞太棒球訓練中心開打，台南市接待學校製作加油板、彩繪燈籠、零錢包等應援物。圖／南市府提供

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