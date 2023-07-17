中職／兄弟18日派泰樂先發對獅隊 拚下半季勝場開張

中職中信兄弟隊下半季勝場還沒開張，明天將與統一獅隊交手，兄弟派出洋投泰樂先發搶勝，獅隊由洋投克維斯先發；富邦悍將與樂天桃猿明天比賽都派出本土投手先發。

中華職棒中信兄弟隊下半季2場比賽都吞敗、近期吞下5連敗，明天回到主場台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，兄弟派出洋投泰樂先發。

泰樂上半季多以後援身分出賽，上半季最後一戰6月30日回到先發，投5.2局失掉4分責失分、承擔敗投，本季與獅隊對戰3場都是後援，總計投1.2局被敲1支安打，投出1次保送，失掉1分責失分，對戰防禦率5.40。

獅隊明天派出本季還沒有敗績的洋投克維斯先發，目前累計6勝；克維斯本季與兄弟對戰1場，先發投4.1局被敲5支安打，失掉2分責失分、無關勝敗，對戰防禦率4.15，明天力拚延續勝場紀錄。

富邦悍將隊明天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將隊派出本土投手李子強先發，李子強開季後援出發，上半季末改投先發，明天比賽力拚個人本季首勝。

樂天桃猿隊明天比賽也派出本土投手黃子鵬先發，黃子鵬本季對悍將先發4場，總計28局失掉6分責失分，戰績1勝1敗、對戰防禦率1.93、對戰表現出色，力拚幫助球隊搶勝。