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中職／去年0悍將 高國輝補進全壘打大賽避免連兩屆缺席

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將高國輝。本報資料照片
富邦悍將高國輝。本報資料照片

中職明星賽今年於7月28、29日在台中洲際棒球場登場，8位全壘打大賽參賽者底定，富邦悍將隊原本連兩年參賽者掛零，今年由高國輝遞補因傷辭退的陳子豪，成為唯一悍將代表。

全壘打大賽兩天將分別進行預賽、決賽，參賽選手透過網路投票產生，最高票的前8名選手包括林智勝、林安可、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、福來喜、蘇智傑、江坤宇，陳子豪因傷辭退，由高國輝遞補他的席次，以球隊來看分別是味全龍隊3人、統一獅隊2人、中信兄弟隊2人、悍將1人、樂天桃猿隊0人。

悍將去年在全壘打大賽缺席，儘管8位參賽者最終有4人退出，但林安可的位置補上林子豪，吉力吉撈．鞏冠的位置補上拿莫．伊漾，張志豪的位置補上曾陶鎔，詹子賢因確診臨陣退出未補人，補完之後還是0悍將。

明星賽2020、21年都因疫情取消，前一位參與全壘打大賽的悍將打者已是2019年林益全，隊史前一位奪冠選手也是他，是在2013年隊名還是義大犀牛隊時稱霸，意即富邦悍將球團史上還沒出過優勝者。

聯盟今天也公布8位參賽選手選定的餵球選手，高國輝將由高挺耀負責餵球，林智勝和吉力吉撈．鞏冠都是許周博餵球，劉基鴻選擇林瑋恩，福來喜為周聖訓，江坤宇則是高正鋐，統一獅隊林安可、蘇智傑分別由陳傑憲、莊駿凱餵球，外野3鬼換個方式在全壘打大賽集合。

明星賽 吉力吉撈

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