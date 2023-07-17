中職／龍隊攜手共享機車 連擋泥板都有劉基鴻、林智勝

味全龍隊響應永續環保，首度與共享機車服務公司WeMo Scooter（以下簡稱WeMo）跨界合作，與球迷共同攜手實踐低碳生活，林智勝、劉基鴻及啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）的身影將躍上車身，連擋泥板都不放過。

擁有全台車輛數與市占率第一優勢的WeMo，首次將看板球星「大師兄」林智勝、「紅色大砲」劉基鴻，以及小龍女全體共19位成員印製在WeMo共享電動機車上，即日起將有63台味全龍獨家限定聯名款WeMo機車在大台北地區亮相。

林智勝、劉基鴻身影躍上共享機車，兩人身著紅色球衣架式十足，襯上味全龍代表紅色背板，設計細節除了前面車殼與左右兩側，甚至連擋泥板都不放過，等車也能看到前方帥氣身影；小龍女款式車身則是採用了甜美粉紅色，搭配女孩甜甜笑容一秒就圈粉。

即日起租借全台WeMo共享機車，打開車廂就有機會獲得龍隊球員與小龍女限量酷卡開廂禮，此外月付銅板價99元加入WeMo PASS訂閱制服務，每月還有機會享免費入場看棒球（一人中獎兩人同行）。

WeMo加碼回饋，舉辦騎WeMo共享機車，即可抽日本來回機票，連續抽獎90天，把握機會租借WeMo機車看球賽，騎乘次數愈多中獎機率越大。同時鼓勵球迷前往天母棒球場觀看賽事時可多加利用大眾運輸工具，搭乘捷運至芝山站下車轉乘WeMo共享機車省時又方便。

主打活動

《活動一》即日起—8/31

即日起輸入最想支持的 "味全龍小龍女啦啦隊" / "味全龍球員"專屬碼，並加入騎乘競賽，活動最終於21支戰隊獲勝冠軍的隊伍，全隊最大獎可平分WeMo騎乘券五萬元整，另還可為支持的冠軍隊伍小龍女 / 球員增加主題車，同時還有機會於「龍焰燒烤席」現場互動合影。（名額6位，一人中獎兩人同行）

《活動二》即日起—10/13

即日起凡騎乘 "WeMo 味全龍活動主題車" 即可抽活動限量大獎。獎項創新豐富，不僅有機會獲得劉基鴻與小龍女簽名球外，還可體驗賽後擊掌活動，與人工草皮體驗。

7/31 抽出「小龍女簽名球6顆（款式隨機）」

8/15 抽出「賽後人工草皮體驗20名」

9/15 抽出「賽後擊掌會20名」