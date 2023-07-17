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棒球／陽岱鋼手感火燙 本季第7轟出爐、單場5打席全上壘

聯合新聞網／ 綜合報導
陽岱鋼。 截圖自High Point Rockers官方Twitter
陽岱鋼。 截圖自High Point Rockers官方Twitter

36歲旅美好手陽岱鋼持續在美國獨立聯盟大西洋聯盟闖蕩，他今天單場5打席全上壘，包含本季第7發全壘打，近況非常火熱。

陽岱鋼所屬的高點搖椅隊（High Point Rockers）今日碰上萊剋星頓傳奇隊，陽岱鋼今天擔任第4棒，鎮守三壘。他首打席選到保送，3局上第2打席扛出中外野方向427英尺陽春砲，本季第7轟出爐，這球擊球初速高達104.7英里（約168公里）。

陽岱鋼5局上第3打席又選到保送，7局上第四打席掃出右外野方向安打，9局上再度選到保送，隨後靠著隊友攻勢串聯，跑回本壘得分，終場高點搖椅隊以8：3贏球。

本場比賽陽岱鋼2打數2安打，包含1發全壘打，總共選到3次保送、貢獻1分打點、跑回2分，賽後打擊率提升到2成86。

陽岱鋼

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