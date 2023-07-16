日職／吳念庭先發出戰敲1安 宋家豪後援登板挨轟

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發出賽，4打數有1支安打表現，西武靠著高橋光成演出完封勝，2比0擊敗火腿隊；另一場樂天金鷲隊的宋家豪則是投0.2局挨轟2分砲。

西武獅今天在主場的賽事，吳念庭先發打第7棒、擔任三壘手，2局下一壘有人時，敲出左半邊安打；4局下擊出一壘方向滾地球出局，6局下擊出二壘滾地球出局，8局下遭到三振。總計吳念庭4打數敲出1支安打，目前在一軍打擊率些微上升至2成22。

西武此戰靠著先發投手高橋光成用120球完投9局，僅被敲出4支安打，送出6次三振，沒有失分演出完投完封；加上中村剛也在5局下轟出2分砲，終場西武獅隊以2比0擊敗日本火腿鬥士隊。

另外一場樂天金鷲隊與千葉羅德隊交手的賽事，宋家豪在9局下、球隊7比3領先時登板後援，三振掉角中勝也之後，對友杉篤輝投出保送，接著又被安田尚憲轟出2分全壘打，不過隨後狀況回穩，三振掉佐藤都志也，之後退場由松井裕樹接手登板。

總計宋家豪用17球投0.2局，被敲1發全壘打、投1次保送，送出2次三振，失掉2分，目前防禦率3.42。此戰樂天靠著淺村榮斗演出單場雙響砲、全場包辦4分打點，加上阿部壽樹在第9局也轟2分砲，終場樂天以7比6險勝羅德隊。

此外，日本火腿隊王柏融在二軍出賽，面對讀賣巨人隊，終場火腿12：7獲勝，王柏融五個打席有兩次四壞球上壘，計三打數有一支安打，一分打點，三次回壘得分，打擊率力保兩成為0.206。