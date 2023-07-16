快訊

FII衝上新天價 鴻海集團還有哪些AI優質奇兵？法人點名這幾檔

獨／湖口工業區晚間查緝移工 新北29歲警員頸部遭砍濺血送醫

溫網／男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

中職／克服亂流收首勝 錡龍還沒克服台灣熱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手錡龍。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手錡龍。記者侯永全／攝影

味全龍隊今晚以6：2擊敗中信兄弟隊，在天母主場取得2連勝，先發投手錡龍克服首局亂流，5局失2分的表現在生涯第2場先發拿下首勝，不過對於台灣炎熱的天氣，他露出苦笑說：「還在適應中。」

錡龍今天1局上就被敲出3支安打，中間還有觸身保送，丟掉2分，搖搖欲墜的狀況隨比賽進展回穩，接下來連賞兄弟4顆鴨蛋，以80球投完5局，被敲5支安打就只掉2分，沒有三振，另有2次四死球，加上隊友火力幫忙，拿下第一勝。

總教練葉君璋指出，錡龍剛來台灣第一場先發就是上半季尾聲，到今天有一段時間，一開始可能沒調整好，雖然數據上2戰、10局才2次三振，「沒有失分比較重要，沒有三振沒關係。」

錡龍也表示，自己第一次遇到賽季中間休息這麼多天的狀況，開賽或許受到影響，有些不在狀況內，「就交給隊友，有蔣少宏（捕手）幫我度過這個半局，後面有做些微調，讓自己出手更好一點、表現提升。」

剛來台灣時，錡龍就被炎熱的氣候嚇到，今天又是在下午5點開打的比賽，錡龍坦言自己有逐漸地適應，「但還是很熱，只能多做體能這些去應付。」

中信兄弟 蔣少宏

延伸閱讀

中職／胡智爲7局好投穩軍心 潘傑楷超前2分砲轟倒悍將

中職／李凱威3安猛打當龍頭 兄弟吞本季最長5連敗

中職／徐若熙18日首度實戰投打練習 復出先定位後援

中職／林暉盛再當隊友 鄭浩均透露場上場下個性兩極

相關新聞

中職／胡智爲7局好投穩軍心 潘傑楷超前2分砲轟倒悍將

潘傑楷今晚一發相隔323天的全壘打，為統一獅隊打破平手僵局，先發投手胡智爲也演出7局失2分的好投，幫助獅隊以4：2逆轉擊...

中職／李凱威3安猛打當龍頭 兄弟吞本季最長5連敗

味全龍隊全場13支安打掃射，李凱威扮演發動攻勢的「龍頭」，單場3安猛打，進帳2打點1得分，而龍隊最終就以6：2擊敗中信兄...

中職／艾里歐隨隊外還有新洋投？恰總：還在等

中信兄弟隊新洋投艾里歐（Emilio Vargas）今天隨隊訓練，接下來預計先到二軍出賽再考慮何時升上一軍，目前4洋將已...

中職／同樣代打8轟 林智勝經驗加情蒐壓制

中信兄弟隊蘇緯達14日代打開轟，生涯8支代打砲追平味全龍隊「大師兄」林智勝的紀錄，若看代打開轟效率，林智勝仍技高一籌，作...

中職／蘇緯達代打8轟平紀錄 心態就是要對決

中信兄弟隊蘇緯達前天一發8局代打追平轟，雖然無緣幫助球隊拿下最終勝利，但也以8支代打砲並列中職史上最多紀錄，對代打頗有心...

日職／吳念庭先發出戰敲1安 宋家豪後援登板挨轟

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發出賽，4打數有1支安打表現，西武靠著高橋光成演出完封勝，2比0擊敗火腿隊；另一場樂天金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦