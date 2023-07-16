中職／克服亂流收首勝 錡龍還沒克服台灣熱

味全龍隊今晚以6：2擊敗中信兄弟隊，在天母主場取得2連勝，先發投手錡龍克服首局亂流，5局失2分的表現在生涯第2場先發拿下首勝，不過對於台灣炎熱的天氣，他露出苦笑說：「還在適應中。」

錡龍今天1局上就被敲出3支安打，中間還有觸身保送，丟掉2分，搖搖欲墜的狀況隨比賽進展回穩，接下來連賞兄弟4顆鴨蛋，以80球投完5局，被敲5支安打就只掉2分，沒有三振，另有2次四死球，加上隊友火力幫忙，拿下第一勝。

總教練葉君璋指出，錡龍剛來台灣第一場先發就是上半季尾聲，到今天有一段時間，一開始可能沒調整好，雖然數據上2戰、10局才2次三振，「沒有失分比較重要，沒有三振沒關係。」

錡龍也表示，自己第一次遇到賽季中間休息這麼多天的狀況，開賽或許受到影響，有些不在狀況內，「就交給隊友，有蔣少宏（捕手）幫我度過這個半局，後面有做些微調，讓自己出手更好一點、表現提升。」

剛來台灣時，錡龍就被炎熱的氣候嚇到，今天又是在下午5點開打的比賽，錡龍坦言自己有逐漸地適應，「但還是很熱，只能多做體能這些去應付。」