中職／下半季慢熱龍沒了？李凱威領頭向前衝

味全龍隊今晚以6：2擊敗中信兄弟隊，下半季以2連勝展開新局，敲出3安獲選單場MVP的李凱威指出，自己跟球隊今年感覺比較不同，「前兩年下半季都比較慢熱」。

龍隊去年下半季從2連敗起步，最終收在26勝29敗排第四，前年下半季前7戰是2勝5敗，28勝31敗排第三，今年開季前兩場配合「復古日」活動穿上舊款球衣就拿下2勝，葉君璋表示：「代表我們有競爭力，繼續保持下去。」

李凱威今天4打數3安打另有1次四壞保送，3支安打都與分數有關，1局下敲安上壘後，靠著劉基鴻的二壘打跑回第1分，2局下李凱威的安打敲回追平分、拿莫．伊漾敲回超前分，4局下李凱威打回龍隊第4分。

3支安打都打鄭凱文，李凱威表示，第一年對鄭凱文打得不好，後來對戰多了逐漸習慣，開始掌握到他投球習性，「今天擊球上有些策略，不過不能說清楚，不然人家就知道了。」

龍隊對鄭凱文敲出10支安打，其中有7支都是長打，4局下張政禹的二壘打更成為隊史第2000支二壘安打，李凱威表示：「賽前團隊都有做功課，比賽中有照著計畫去走。」

今年重回第一棒打得頗有心得，李凱威笑說，自己也會想打中心棒次，「教練信任我的能力，我就是把開路先鋒做好。」

上下半季中間的10天空檔，李凱威透過體能、肌力等不同訓練強化自己，「上半季打完有點沒力，下半季之前把狀況再拉起來。」他也認為無論是自己或球隊，過去下半季都常遇到慢熱問題，「今年比較不一樣。」