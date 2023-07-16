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田徑／鄭兆村手傷亞錦賽標槍第7 自嘲得了投擲失憶症

中央社／ 曼谷16日電
男子標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村16日帶傷出征2023亞洲田徑錦標賽，在標槍決賽以第7名作收。（中華民國田徑協會提供） 中央社
男子標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村16日帶傷出征2023亞洲田徑錦標賽，在標槍決賽以第7名作收。（中華民國田徑協會提供） 中央社

男子標槍亞洲記錄保持人鄭兆村經歷了1年半的手肘開刀復健，今天在2023田徑亞洲錦標賽的決賽，僅擲出69公尺54的成績獲得第7，他賽後自嘲是投擲失憶症。

鄭兆村在2021年底進行右手肘韌帶移植手術，之後經歷了492天的休息和復健，終於在今年2月的高雄港都盃復出，並且順利達到杭州亞運的參賽標準，而這次的亞錦賽，更是他復出後的首場國際大賽。

只不過賽前鄭兆村的右手肘就因為肌肉發炎而倍感疼痛，為了備戰亞錦賽已經吃了1個月的消炎藥，今天帶傷上場，前2次試擲都失敗，幸好靠著第3次擲出66公尺37順利闖進決賽。

進入決賽後的第4擲，鄭兆村就擲出最佳的69公尺54的成績。鄭兆村在接受中央社訪問時說：「這確實是蠻煎熬的，雖然今天手肘不太會痛，但整個肌肉的感覺還是抓不回來。」

鄭兆村笑說：「就像棒球有投球失憶症，我覺得現在好像也有一點投擲失憶症，就是身體的肌肉好像都忘記該怎麼做才能丟得遠。」

儘管沒有拿牌成績也不理想，但鄭兆村認為還是有很收穫：「在國內的比賽和練習，無法模擬國際賽事的節奏和感受，至少這趟來亞錦賽，有找回那種準備比賽的節奏，相信對於接下來的亞運很有幫助。」

鄭兆村 亞運 田徑

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