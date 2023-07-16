快訊

火勢蔓延近90坪…垃圾延燒新豐掩埋場陷火海 居民緊閉門窗

桃園男持槍挾持女友 與警對峙12小時棄械投降

中職／胡智爲7局好投穩軍心 潘傑楷超前2分砲轟倒悍將

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手胡智爲7局被敲7支安打、丟掉2分，另有2次三振、沒有四壞保送。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手胡智爲7局被敲7支安打、丟掉2分，另有2次三振、沒有四壞保送。圖／統一獅隊提供

潘傑楷今晚一發相隔323天的全壘打，為統一獅隊打破平手僵局，先發投手胡智爲也演出7局失2分的好投，幫助獅隊以4：2逆轉擊敗富邦悍將隊，在下半季台南主場首個系列賽取得2勝1敗。

悍將連3場都是先得分的一方，但僅昨天贏球，今天1局上3支安打中，范國宸的安打帶回1分，3局上連3支安打，換辛元旭敲回1分，但分數就此結束。

獅隊先是在4局下趁著陳仕朋亂流，1安打、2次四壞形成滿壘，林靖凱高飛犧牲打得到1分，後續滿壘換上歐書誠接手，陳重廷又選到四壞，擠回追平分。

5局下潘傑楷在1出局、一壘有人時，從郭俊麟手中敲出一發右外野全壘打，突破2：2局面，也是他本季首轟，前一發全壘打已經是2022年8月27日的事。

胡智爲沒有浪費球隊領先，雖然戰局前段偶有亂流，但從4局上開始連抓10個出局數，最終投87球收工，7局被敲7支安打，但僅丟掉2分，另有2次三振、沒有四壞保送，拿下本季第3勝，終止個人3連敗。

統一獅隊潘傑楷5局下轟出超前2分砲，回到休息區一起慶祝拍照。圖／統一獅隊提供
統一獅隊潘傑楷5局下轟出超前2分砲，回到休息區一起慶祝拍照。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手胡智爲7局被敲7支安打、丟掉2分，另有2次三振、沒有四壞保送。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手胡智爲7局被敲7支安打、丟掉2分，另有2次三振、沒有四壞保送。圖／統一獅隊提供
統一獅隊潘傑楷5局下轟出超前2分砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊潘傑楷5局下轟出超前2分砲。圖／統一獅隊提供

胡智爲

延伸閱讀

中職／林靖凱被「打臉」腫起來 胡金龍諧音笑話解悶

中職／桃猿淘汰！獅隊封王M2 上半季冠軍剩3隊相爭

中職／林岳平推出胡智爲嘉義抗猿 兄弟也可能同日淘汰

中職／錡龍來台視為「升級」的機會 堅稱沒忘了王維中

相關新聞

中職／胡智爲7局好投穩軍心 潘傑楷超前2分砲轟倒悍將

潘傑楷今晚一發相隔323天的全壘打，為統一獅隊打破平手僵局，先發投手胡智爲也演出7局失2分的好投，幫助獅隊以4：2逆轉擊...

中職／李凱威3安猛打當龍頭 兄弟吞本季最長5連敗

味全龍隊全場13支安打掃射，李凱威扮演發動攻勢的「龍頭」，單場3安猛打，進帳2打點1得分，而龍隊最終就以6：2擊敗中信兄...

中職／艾里歐隨隊外還有新洋投？恰總：還在等

中信兄弟隊新洋投艾里歐（Emilio Vargas）今天隨隊訓練，接下來預計先到二軍出賽再考慮何時升上一軍，目前4洋將已...

中職／同樣代打8轟 林智勝經驗加情蒐壓制

中信兄弟隊蘇緯達14日代打開轟，生涯8支代打砲追平味全龍隊「大師兄」林智勝的紀錄，若看代打開轟效率，林智勝仍技高一籌，作...

中職／蘇緯達代打8轟平紀錄 心態就是要對決

中信兄弟隊蘇緯達前天一發8局代打追平轟，雖然無緣幫助球隊拿下最終勝利，但也以8支代打砲並列中職史上最多紀錄，對代打頗有心...

中職／徐若熙18日首度實戰投打練習 復出先定位後援

中職味全龍隊投手徐若熙預計18日開始實戰投打練習、首度面對打者，投手教練郭勝安表示，徐若熙球速和尾勁都滿好的，有機會8月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦