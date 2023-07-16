中職／胡智爲7局好投穩軍心 潘傑楷超前2分砲轟倒悍將
潘傑楷今晚一發相隔323天的全壘打，為統一獅隊打破平手僵局，先發投手胡智爲也演出7局失2分的好投，幫助獅隊以4：2逆轉擊敗富邦悍將隊，在下半季台南主場首個系列賽取得2勝1敗。
悍將連3場都是先得分的一方，但僅昨天贏球，今天1局上3支安打中，范國宸的安打帶回1分，3局上連3支安打，換辛元旭敲回1分，但分數就此結束。
獅隊先是在4局下趁著陳仕朋亂流，1安打、2次四壞形成滿壘，林靖凱高飛犧牲打得到1分，後續滿壘換上歐書誠接手，陳重廷又選到四壞，擠回追平分。
5局下潘傑楷在1出局、一壘有人時，從郭俊麟手中敲出一發右外野全壘打，突破2：2局面，也是他本季首轟，前一發全壘打已經是2022年8月27日的事。
胡智爲沒有浪費球隊領先，雖然戰局前段偶有亂流，但從4局上開始連抓10個出局數，最終投87球收工，7局被敲7支安打，但僅丟掉2分，另有2次三振、沒有四壞保送，拿下本季第3勝，終止個人3連敗。
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