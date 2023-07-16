中職／胡智爲7局好投穩軍心 潘傑楷超前2分砲轟倒悍將

潘傑楷今晚一發相隔323天的全壘打，為統一獅隊打破平手僵局，先發投手胡智爲也演出7局失2分的好投，幫助獅隊以4：2逆轉擊敗富邦悍將隊，在下半季台南主場首個系列賽取得2勝1敗。

悍將連3場都是先得分的一方，但僅昨天贏球，今天1局上3支安打中，范國宸的安打帶回1分，3局上連3支安打，換辛元旭敲回1分，但分數就此結束。

獅隊先是在4局下趁著陳仕朋亂流，1安打、2次四壞形成滿壘，林靖凱高飛犧牲打得到1分，後續滿壘換上歐書誠接手，陳重廷又選到四壞，擠回追平分。

5局下潘傑楷在1出局、一壘有人時，從郭俊麟手中敲出一發右外野全壘打，突破2：2局面，也是他本季首轟，前一發全壘打已經是2022年8月27日的事。