中職／徐若熙18日首度實戰投打練習 復出先定位後援

中職味全龍隊投手徐若熙預計18日開始實戰投打練習、首度面對打者，投手教練郭勝安表示，徐若熙球速和尾勁都滿好的，有機會8月復出，基本上朝後援方向安排。

中華職棒味全龍隊投手徐若熙去年7月接受肘韌帶置換（Tommy John）手術，去年底開始恢復傳接球，投手教練郭勝安表示，徐若熙目前的狀況越來越好，本週預計會丟2次Live BP（實戰投打練習），第1次狀況不錯的話，休息2、3天會再丟一次。

郭勝安表示，雖然沒有實際測速，但徐若熙的球速目測應該有超過140公里，球的尾勁也滿好的，有機會8月復出，但因為有投球局數限制，今年要安排先發有點困難，基本上不會先發，朝中繼、後援方向安排出賽。

徐若熙表示，目前手肘已經沒有任何不舒服的感覺，直球、變化球都在慢慢調整找手感，球的尾勁感覺不錯，因為手肘傷勢許久沒有實戰出賽，也會希望能快點回到球場上，但太急了如果沒有準備好反而容易再受傷，只能告訴自己一步一步慢慢來。

傷癒復出可能先以後援角色出賽，徐若熙表示，不會陌生，高中也是先發、後援兩頭跑，每一場都做好可能會上場的準備，沒有太大問題。