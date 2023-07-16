中職／林暉盛再當隊友 鄭浩均透露場上場下個性兩極

中職中信兄弟隊今年選秀首輪選進具美職資歷的投手林暉盛，熟悉的隊友鄭浩均打趣「無法擺脫他」；鄭浩均眼中的林暉盛場上場下個性不同，但看好他是很有壓制力的投手。

中職中信兄弟隊今年選秀首輪選進24歲右投手林暉盛，林暉盛具旅美洛杉磯道奇隊資歷，最高層級上到小聯盟1A，也是教練團看好的即戰力。

林暉盛和兄弟隊陣中投手鄭浩均從國立體大、旅美道奇隊都是隊友，在美職小聯盟時期更是室友，鄭浩均開玩笑說：「我都擺脫不了他」；兩人好交情，但鄭浩均說兩人不走感性路線，見面都是互相說一些垃圾話。

林暉盛今年初因為簽證問題沒能去美國獨立聯盟打球，之後就一直隨兄弟二軍練球，鄭浩均表示，先前回二軍調整、上半季結束後的休賽季，兩人都有碰到面，還有同場登板投球，感覺林暉盛狀態不錯。

林暉盛有不錯球速，但控球是需要修正的部分，鄭浩均卻認為林暉盛應該會蠻適應中職環境，「他有不錯的球威和球質，出手一致度也讓打者難以掌握，因為球的尾勁好，視覺上會讓打者看起來球速更快。」

鄭浩均眼中的林暉盛，個性也很兩極，鄭浩均笑說，林暉盛場上拚命燃燒，但場下對於一些事情容易糾結，「彷彿看到我自己以前的樣子」，也笑說期待林暉盛在中職場上展現自己。