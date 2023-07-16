中職／呂彥青提早開機撞牆？恰總帶隊調一下

中信兄弟隊終結者呂彥青在下半季首戰投不滿1局狂失5分，承擔對樂天桃猿隊之戰的敗投，總教練彭政閔表示，暫時不會考慮調整定位，而是要如何幫助他調整。

14日兄弟與猿隊打進延長賽，10局上呂彥青登板僅解決2人次，被敲出5支安打，最後都兌換成分數，也是他中職生涯第一次在非功能性調度下，投不滿1局就被換下，今天賽前練習時，投手教練王建民就在一旁觀察呂彥青狀況。

彭政閔表示，教練團這邊會找出一些方向，盡全力去幫助他，相較去年，呂彥青今年確實沒那麼穩定，但也因為來中職已經第三年，中職打者對他也有一定熟悉度，要懂得隨機應變。

「呂彥青本身有很好的球質、能力。」彭政閔說：「在某些狀況下，或許對手會比較了解，要如何應變，對現階段的他來說是課題。」

彭政閔指出，中職球季打了一半，加上呂彥青參加經典賽也提早開機，「疲勞度多少都會有，這是教練這邊要幫助他的。」至於終結者工作，彭政閔認為不用太早考慮換人，但還是會持續觀察呂彥青的狀況。