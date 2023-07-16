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中職／艾里歐隨隊外還有新洋投？恰總：還在等

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊新洋投艾里歐（Emilio Vargas）今天在一軍隨隊訓練。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋投艾里歐（Emilio Vargas）今天在一軍隨隊訓練。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊新洋投艾里歐（Emilio Vargas）今天隨隊訓練，接下來預計先到二軍出賽再考慮何時升上一軍，目前4洋將已經滿編，但未來是否還有新戰力？總教練彭政閔表示：「還在等。」

艾里歐是在12日抵達台灣，目前已經進過牛棚練投，彭政閔表示，或許長途旅程加上時差，看得出來還在調整，「他前一場是在7月2日出賽，接下來會先讓他到二軍投看看。」

26歲的艾里歐來自多明尼加，去年效力於美職白襪隊3A，今年在墨西哥聯盟出賽，13場先發，戰績5勝4敗，防禦率4.50，70局投球送出66次三振、20次保送。

艾里歐來台隔天，原有洋投金安就宣告離隊，目前兄弟陣中已有德保拉、泰樂、福來喜，球隊也還在尋找其他補強，今天傳出有鎖定的人選，彭政閔低調表示：「新的還在等。」

就現有陣容來看，彭政閔表示，泰樂還是會放在先發位置，整體的輪值要打完這個月之後才會比較清楚。

中信兄弟隊新洋投艾里歐（Emilio Vargas）今天在一軍隨隊訓練。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋投艾里歐（Emilio Vargas）今天在一軍隨隊訓練。圖／中信兄弟隊提供

彭政閔 牛棚 福來喜

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