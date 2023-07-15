日職／宋家豪登板拆彈無失分 生涯百中繼倒數4次

日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天登板拆彈，雖投出1次保送，但最後成功化解危機，沒有掉分，拿下生涯第96次中繼成功，離百中繼又更近一步；不過最後樂天遭逆轉落敗。

樂天今天作客千葉羅德隊主場的賽事，宋家豪在7局下、球隊遇到一、二壘有人危機時登板，雖然一開始對岡大海投出保送，形成滿壘，不過接著讓藤岡裕大擊出三壘方向滾地球出局，成功化解危機。

總計宋家豪用8球投0.1局，沒有失分，單場最快球速146公里，拿下本季第9次中繼成功，同時也是日職生涯第96次，距離生涯百中繼里程碑僅差4次。

此戰樂天本來以7比4領先，不過羅德在第8局攻下大局，一、三壘有人時，波蘭科（Gregory Polanco）擊出高飛犧牲打得1分，之後樂天投手酒居知史出現2次保送形成滿壘，隨後登板的安樂智大出現暴投又投保送，奉送2分，岡大海再敲超前三壘安打，帶有2分打點，終場羅德以9比7獲勝。

另一場西武獅隊與日本火腿鬥士隊交手的賽事，13日演出雙安、1打點表現的吳念庭，今天先發擔任西武第6棒、守三壘，2局下和5局下擊出二壘滾地球出局，7局下擊出中外野飛球出局。總計吳念庭3打數沒有敲出安打，目前在一軍打擊率2成20。