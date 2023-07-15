中職／龍隊首遇道博格被壓制 葉總按讚：真的不好打

味全龍隊首度面對樂天桃猿隊新洋投道博格，是靠失誤得到2分追平，比賽後段才以5：2逆轉勝，龍隊總教練葉君璋直呼：「真的不好打。」

道博格面對龍隊先發5.1局僅被敲3支安打，另有5次三振、1次四壞保送，也有3次暴投，但6局下丟掉的2分跟隊友守備單局3次失誤有關，都非責失分，最後無關勝敗。

葉君璋表示，道博格不好打的地方在於控球準，加上直球、變化球都不錯，「他能夠把球控制在好球帶邊緣，又有不錯的球速。」

龍隊先發投手鋼龍表現並不遜色，6局只被敲出2支安打，包含1轟，丟掉2分，另有7次三振、1次四壞保送，也是無關勝敗，不過用球數僅85球。

葉總坦言，原本有打算讓鋼龍繼續投，但因為他反應背部有一點不舒服，「讓他早下場，只是有一點緊繃，應該是沒什麼問題。」

今天龍隊舉辦復古日，平時愛穿風衣的葉君璋也難得換上復古球衣，他笑說：「聽到無敵鐵金剛的加油歌，有一點感覺，還滿有趣的，穿這件球衣好像運氣不錯，希望繼續保持。」