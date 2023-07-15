中職／美技守住MVP 林孝程一顆心噗通狂跳

自己的MVP自己守護，味全龍隊今晚先靠林孝程在8局下的安打超前比數，9局上眼見陳俊秀敲出的深遠飛球可能改寫局面，林孝程用美技接殺抓下最後一個出局數，他直呼賽後接受訪問時形容「心臟還在噗通狂跳」。

龍隊在天母主場以5：2逆轉擊敗樂天桃猿隊，0：2的落後先在6局下靠著對手單局3次失誤追平，8局下林孝程更是在1出局、一二壘有人時，敲出一支右外野安打，帶回超前分也開啟單局3分攻勢，就此領先到底。

「沒有鳥安了。」林孝程說的是前一次在5月21日8局下敲出落點巧妙的2分打點逆轉安打，才拿下MVP，「想法一樣是把球打得扎實，不用刻意追求長打。」

今年壘上有人時，林孝程的打擊率是3成25，得點圈有人時則是3成19，都優於賽季平均的2成74，他也有這個感覺，「主要是差在心態，前2季壘上有人時比較緊張，怕打不好，現在就是輕鬆一點。」

林孝程也為自己守住MVP，9局上2出局、一二壘有人時，陳俊秀敲出一支左外野靠近線邊的深遠飛球，結果林孝程一路狂奔到位成功接殺，他坦言當下以為會落地，但就是先跑再說，當下確實滿緊張的，「到現在心臟都還在狂跳」。