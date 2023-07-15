中職／專打逆轉秀 狂龍第11次擺尾掃倒桃猿
樂天桃猿隊今晚開賽強攻，但卻因失誤丟掉領先，味全龍隊則是在後段追加分數，下半季首戰就在天母主場演出逆轉秀，以5：2拿下勝利。
猿隊雖有強攻本色，1局上廖健富的兩分砲先馳得點，卻也受到失誤拖累，6局下單局3次失誤，二壘手、游擊手、三壘手各1次，讓龍隊單局僅1安就添得2分，比賽回到原點。
平手僵局在8局下有變化，郭天信內野安打上壘，1出局後吉力吉撈．鞏冠敲安延續攻勢，後段上來代守的林孝程此時敲安建功，一棒敲回超前分，而且後續曾陶鎔滾地推進、林辰勳安打，追加2分保險。
龍隊先發投手鋼龍6局僅被敲2支安打、丟掉2分，另有7次三振、1次四壞，但來不及等到分數支援，無關勝敗；猿隊先發投手道博格5.1局被敲3支安打，丟掉2分皆非責失。
這是味全龍隊本季第11次在5局打完落後的比賽中，完成逆轉勝，而聯盟今年5局落後逆轉勝一共出現25次，龍隊就占了近半，第二多的中信兄弟隊是5次。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言