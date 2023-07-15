快訊

早就對婚姻失望！Makiyo曾開直播痛訴老公「六大罪狀」

中職／專打逆轉秀 狂龍第11次擺尾掃倒桃猿

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手鋼龍。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手鋼龍。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今晚開賽強攻，但卻因失誤丟掉領先，味全龍隊則是在後段追加分數，下半季首戰就在天母主場演出逆轉秀，以5：2拿下勝利。

猿隊雖有強攻本色，1局上廖健富的兩分砲先馳得點，卻也受到失誤拖累，6局下單局3次失誤，二壘手、游擊手、三壘手各1次，讓龍隊單局僅1安就添得2分，比賽回到原點。

平手僵局在8局下有變化，郭天信內野安打上壘，1出局後吉力吉撈．鞏冠敲安延續攻勢，後段上來代守的林孝程此時敲安建功，一棒敲回超前分，而且後續曾陶鎔滾地推進、林辰勳安打，追加2分保險。

龍隊先發投手鋼龍6局僅被敲2支安打、丟掉2分，另有7次三振、1次四壞，但來不及等到分數支援，無關勝敗；猿隊先發投手道博格5.1局被敲3支安打，丟掉2分皆非責失。

這是味全龍隊本季第11次在5局打完落後的比賽中，完成逆轉勝，而聯盟今年5局落後逆轉勝一共出現25次，龍隊就占了近半，第二多的中信兄弟隊是5次。

味全龍 樂天桃猿 曾陶鎔 吉力吉撈 廖健富 郭天信

延伸閱讀

中職／桃猿單局2失誤 龍隊追平比分

圖輯／廖健富轟2分砲 桃猿2:0領先味全龍

中職／生涯首度先發第1棒敲4安 成晉坦言賽前很緊張

中職／張景淯沒繼續旅美自覺可惜 談被龍隊選中林智勝湊過來

相關新聞

中職／黃泰龍家中有事變離隊 悍將發聲明解釋

昨天「家中有事」請假的首席教練黃泰龍，富邦悍將隊今天公布，黃泰龍因個人因素考量，婉拒球團職務調整，今天正式提出離隊申請。

中職／張景淯沒繼續旅美自覺可惜 談被龍隊選中林智勝湊過來

前旅美小將張景淯在中職選秀會獲得味全龍第2輪指名，今天也出現在天母棒球場，在台灣的時間他一直跟龍隊訓練，觀看選秀時就一直...

中職／「兄弟有十年游擊江坤宇」 張政禹給獲選弟弟實際建議

中職選秀會上中信兄弟在第3輪選進的美和中學游擊手張士綸，他的哥哥正是味全龍隊游擊手張政禹，兩人無緣同隊，張政禹也給弟弟實...

中職／專打逆轉秀 狂龍第11次擺尾掃倒桃猿

樂天桃猿隊今晚開賽強攻，但卻因失誤丟掉領先，味全龍隊則是在後段追加分數，下半季首戰就在天母主場演出逆轉秀，以5：2拿下勝...

中職／范國宸開轟吐悶氣 悍將終結6連敗

富邦悍將隊今晚先趁「獅」誤追加分數，5局上范國宸大棒一揮兩分砲擴大領先，最終在台南棒球場以5：2擊敗上半季冠軍統一獅隊，...

圖輯／廖健富轟2分砲 桃猿2:0領先味全龍

味全龍今天在天母主場迎戰樂天桃猿，桃猿隊廖健富1局上就從龍隊先發投手鋼龍手中敲出一發兩分砲，前3局打完桃猿隊暫時以2:0...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦