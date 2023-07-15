中職／專打逆轉秀 狂龍第11次擺尾掃倒桃猿

樂天桃猿隊今晚開賽強攻，但卻因失誤丟掉領先，味全龍隊則是在後段追加分數，下半季首戰就在天母主場演出逆轉秀，以5：2拿下勝利。

猿隊雖有強攻本色，1局上廖健富的兩分砲先馳得點，卻也受到失誤拖累，6局下單局3次失誤，二壘手、游擊手、三壘手各1次，讓龍隊單局僅1安就添得2分，比賽回到原點。

平手僵局在8局下有變化，郭天信內野安打上壘，1出局後吉力吉撈．鞏冠敲安延續攻勢，後段上來代守的林孝程此時敲安建功，一棒敲回超前分，而且後續曾陶鎔滾地推進、林辰勳安打，追加2分保險。

龍隊先發投手鋼龍6局僅被敲2支安打、丟掉2分，另有7次三振、1次四壞，但來不及等到分數支援，無關勝敗；猿隊先發投手道博格5.1局被敲3支安打，丟掉2分皆非責失。

這是味全龍隊本季第11次在5局打完落後的比賽中，完成逆轉勝，而聯盟今年5局落後逆轉勝一共出現25次，龍隊就占了近半，第二多的中信兄弟隊是5次。