中職／范國宸開轟吐悶氣 悍將終結6連敗

富邦悍將隊今晚先趁「獅」誤追加分數，5局上范國宸大棒一揮兩分砲擴大領先，最終在台南棒球場以5：2擊敗上半季冠軍統一獅隊，終止上半季末至今的6連敗。

悍將前3分有獅隊失誤幫忙，1局上2出局、二壘有人時，范國宸敲出的平飛球造成二壘手失誤，得到第1分，2局上再靠安打、失誤攻佔一二壘，申皓瑋安打、李宗賢高飛犧牲打添得2分。

獅隊4局打完追近到1分差，5局上范國宸從布雷克手中炸出左外野2分砲，讓比賽再次回到3分差，也是個人本季第6轟、相隔4場再開轟。

安得勝終於拿下本季第2勝，也是自6月4日回任先發的首勝，今晚先發5局被敲6支安打，丟掉2分，前一次勝投已經是5月6日中繼時拿下，防禦率3.89；獅隊布雷克則受到守備拖累，先發6局被敲6支安打，丟掉5分，但僅3分責失，防禦率3.82。