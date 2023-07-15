中職／骨裂後重返先發游擊 張政禹懂得保護自己

味全龍隊主戰游擊手張政禹上半季因脊椎骨裂提前報銷，今天在下半季首戰重返先發游擊，他透露是做操時發生意外，如今已一切正常。

張政禹是在5月12日被下放二軍，原因是熱身時摔倒，導致骨裂，張政禹今天重返一軍戰場，他表示當下有點蹬到，脊椎有點不舒服，也爬不起來，跟剛進職棒被觸身球打到才休兵不同，這次是自己不小心。

「下去二軍就在想，要怎麼保護自己。」張政禹表示，未來會先想好遇到這樣的狀況要用什麼動作防護，「當下會想趕快好起來，但不會急，球隊上半季狀況很好，雖然沒拿下冠軍，但投打守都比前幾年進步。」

張政禹也透露，教練一直提醒他不要急，要好好養傷，「如果操之過急，可能又要多休1個月，得不償失，一開始一些特定動作會痠痛，但等到完全正常才開始比賽，現在一切都很正常。」