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中職／生涯首度先發第1棒敲4安 成晉坦言賽前很緊張

中央社／ 台北15日電
中職樂天桃猿成晉在昨天職業生涯首度先發打第1棒，就敲出4支安打，今天繼續當開路先鋒。 聯合報系資料照
中職樂天桃猿成晉在昨天職業生涯首度先發打第1棒，就敲出4支安打，今天繼續當開路先鋒。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿成晉在昨天職業生涯首度先發打第1棒，就敲出4支安打，今天繼續擔任開路先鋒。他表示，昨天得知要打第1棒時其實有點緊張，但感覺非常新鮮，也多了一個經歷。

以往桃猿都是林立打第1棒、成晉第2棒，一起扮演核彈頭角色。不過林立昨天傷癒歸隊，成晉改打第1棒、林立則打第2棒，這是成晉生涯首度先發打第1棒，不過昨天對中信兄弟5打數敲4支安打，包辦1打點、2得分，林立則是2次犧牲觸擊，串聯效果不錯，因此今天前2棒仍是成晉、林立。

談到這樣的棒次調動，桃猿總教練曾豪駒今天表示，成晉在上半季的上壘率維持得不錯，因此林立回來之後做了互換，「效果還不錯，會繼續觀察。」

成晉今天則表示，昨天是賽前才知道自己擔任開路先鋒，「想說下半季第1場就這麼刺激，第1個想法是先上壘，因為第2棒是阿立（林立），想辦法上壘後，之後還有阿立跟中心棒次。」成晉表示，開路先鋒是不一樣的體驗，「真的經歷過才知道怎麼去做調整，算是多一個經歷，也多了新的想法和方向。」

成晉也坦言，自己在高中之後就沒有打過第1棒，因此雖然覺得新鮮、有趣，但昨天賽前其實很緊張，因為是要第1個上場打擊，適應能力要強，也要有足夠資訊提供給後面打者，因此賽前請教有經驗的林立、陳晨威要注意的地方。

下半季首戰就繳出單場4安打表現，成晉則指出，因為上、下半季中間有10幾天空檔，「這期間練習有做到位，告訴自己要帶著強烈心態、企圖心去做這些東西，讓自己下半季可以馬上進入比賽狀況，不希望自己慢熱。」

成晉 林立

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