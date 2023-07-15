中職／「兄弟有十年游擊江坤宇」 張政禹給獲選弟弟實際建議

中職選秀會上中信兄弟在第3輪選進的美和中學游擊手張士綸。 截圖自影片

中職選秀會上中信兄弟在第3輪選進的美和中學游擊手張士綸，他的哥哥正是味全龍隊游擊手張政禹，兩人無緣同隊，張政禹也給弟弟實用建議，就是要打出自己的特色，「畢竟他們隊上有十年游擊。」

張政禹同樣是美和中學畢業，但先就讀南華大學，2019年才被新成軍的味全龍隊在第7輪選中，張政禹表示，弟弟所處的不算頂級名校，也沒有U18等國際賽資歷，曝光度本來就不高，但有被不少球隊找去測試，因此對他有信心。

「弟弟本來覺得選不上。」張政禹說：「我就告訴他平常心，無論選上或是沒選上，都先想好未來的路，也恭喜他被選中，後面的路他要開始自己努力，我們會互相學習。」

由於兄弟游擊手江坤宇表現穩定，年紀也才23歲，張政禹建議張士綸要找到自己的特點，才容易被注意到，「他的個性比我沈穩，態度也很好，是很認真學習的人。」

張政禹一家三兄弟運動神經都很好，大哥張棋宏在美和中學高一時，作為左投有137、138公里球速，曾有美職球探觀察，只不過後來受傷後無法回到水準，大學時期就開始學習技術，轉行做裝潢業。