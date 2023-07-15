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中職／張景淯沒繼續旅美自覺可惜 談被龍隊選中林智勝湊過來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
前旅美小將張景淯在中職選秀會獲得味全龍第2輪指名，今天出現在天母棒球場。記者蘇志畬／攝影
前旅美小將張景淯在中職選秀會獲得味全龍第2輪指名，今天出現在天母棒球場。記者蘇志畬／攝影

前旅美小將張景淯中職選秀會獲得味全龍第2輪指名，今天也出現在天母棒球場，在台灣的時間他一直跟龍隊訓練，觀看選秀時就一直期待能披龍隊選中，目前保持實戰狀態，只不過控球還需要加強。

張景淯今年原本仍期待旅外，但卡在簽證問題加上選秀期限逼近，不想多等一年的他決定返台投入中職，也如願被龍隊選中，「這段時間都跟他們練球，球隊氛圍不錯，也很想回到故鄉比賽。」剛說完這段話，路過的林智勝就把頭湊到張景淯肩膀旁邊，展現好交情。

191公分的張景淯在2018年高苑工商畢業後就以70萬美元簽約金加入水手隊，中間遇到疫情攪局，去年底遭到釋出，總計在新人聯盟3個球季，出賽34場，戰績2勝5敗，防禦率5.60，80.1局投出103次三振，也有63次四死球。

張景淯表示，旅美路沒能繼續走下去多少會感到可惜，但也不能怪疫情，「自己沒有調整好狀態，就是往下個目標前進。」

由於還不是龍隊所屬球員，張景淯先前都是在自辦賽、隊內賽出戰，局數落在1到3局，他自認已經可以實戰，但距離「最好」還有調整空間，特別是總教練葉君璋說的控球問題。

聽到葉總說控球還要加強，張景淯回應：「他說得沒錯。」張景淯自認目前壞球比例還是偏高，旅美時期的BB9數據也不好，「這是我要加強的地方。」

接下來要加入中職，張景淯透露，從旅美時期就很關心中職狀況，「睡覺起來都會看一下Highlight（精華片段），中職打者的習性跟美國差很多，像是國外球數領先時，對手可能會鎖定某些球種，但中職打者會不斷破壞，不輕易出局。」

對於新開展的中職路，張景淯已經做好心理準備，就等完成簽約，至於要擔任先發或後援則沒有預設，「我都隨遇而安，不會特別要求什麼。」

中職選秀 張景淯 林智勝

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