聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／黃泰龍家中有事變離隊 悍將發聲明解釋
昨天「家中有事」請假的首席教練黃泰龍，富邦悍將隊今天公布，黃泰龍因個人因素考量，婉拒球團職務調整，今天正式提出離隊申請。
悍將球團表示，為調整教練分工以持續幫助球員成長，富邦悍將球團在上半季結束後進行教練團職務局部調整作業。在經過與教練團成員溝通討論後，原一軍首席教練黃泰龍因個人因素考量，決定婉拒球團之職務調整，並於今日(7/15)中午正式向球團提出離隊申請。富邦悍將球團感謝黃泰龍教練的貢獻，也祝福未來能有更好的發展。
悍將昨天在下半季首戰賽前就傳出教練團異動消息，球團當時表示：「目前並無教練人事上異動，僅內部就職務分工內容進行局部調整。」而當天比賽黃泰龍並未隨隊，球團給出的原因則是「黃泰龍教練因家中事務請假」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言