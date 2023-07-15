中職／黃泰龍家中有事變離隊 悍將發聲明解釋

昨天「家中有事」請假的首席教練黃泰龍，富邦悍將隊今天公布，黃泰龍因個人因素考量，婉拒球團職務調整，今天正式提出離隊申請。

悍將球團表示，為調整教練分工以持續幫助球員成長，富邦悍將球團在上半季結束後進行教練團職務局部調整作業。在經過與教練團成員溝通討論後，原一軍首席教練黃泰龍因個人因素考量，決定婉拒球團之職務調整，並於今日(7/15)中午正式向球團提出離隊申請。富邦悍將球團感謝黃泰龍教練的貢獻，也祝福未來能有更好的發展。

悍將昨天在下半季首戰賽前就傳出教練團異動消息，球團當時表示：「目前並無教練人事上異動，僅內部就職務分工內容進行局部調整。」而當天比賽黃泰龍並未隨隊，球團給出的原因則是「黃泰龍教練因家中事務請假」。