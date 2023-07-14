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中職／古林睿煬7局壓制 悍將保送連發自爆不敵統一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手古林睿煬今晚先發7局僅失2分，拿下勝投。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手古林睿煬今晚先發7局僅失2分，拿下勝投。圖／統一獅隊提供

中華職棒下半季今天開打，奪得上半季冠軍的統一獅隊在台南主場繼續發威，古林睿煬7局被敲2安掉2分的優質先發率領下，以4：3逆轉擊敗富邦悍將隊，悍將吞下6連敗。

古林睿煬今天雖然在首局挨轟丟掉2分，但接下來回穩，以89球投完7局，沒有再掉分，投出6次三振，另有1次四壞、1次觸身球，拿下本季第3勝（1敗），也是3連勝。

悍將今晚在1局上靠著王勝偉觸身球、王苡丞兩分砲先馳得點，然而投手群未能守住領先優勢，先發投手肯特5.2局丟掉4分承擔敗投，陳冠勳連投8顆壞球也是失分擴大因素。

獅隊在5局下先由陳重廷敲安打破鴨蛋，6局下2出局後更攻佔滿壘，陳冠勳上場接手，結果陳傑憲先敲出追平安打，陳重廷、蘇智傑的兩個打席合計連看8顆壞球，擠回2分逆轉比數。

悍將雖在8局上靠著辛元旭代打敲安，但僅1分打點，王苡丞面對劉軒荅纏鬥到第7球吞下三振，未能上演雙響砲逆轉戰局的戲碼。

陳重廷 古林睿煬

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