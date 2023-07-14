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中職／龍隊號召16日做公益 劉基鴻加碼隱藏版簽名毛巾
味全龍隊今年球季再次與慈濟骨髓幹細胞中心合作，7月16日號召全台球迷齊聚天母主場，一同加入建檔行列，有機會獲得劉基鴻、郭天信等球星的親簽毛巾，當天賽前也邀請到周邊血幹細胞受贈者何昀軒擔任開球嘉賓。
2020年味全龍於斗六棒球場展開春訓之際，響應骨髓捐贈驗血建檔公益活動，當時包含教練張建銘、羅嘉仁以及拿莫·伊漾等多達20人挽袖力挺，三年後球團延續「有拼勁、有態度、有熱血、做公益」理念，繼續號召球迷參與。
16日的建檔活動將於下午1點持續至5點，預計募集120名志願熱血球迷，凡於現場成功建檔者，還有機會獲得「紅色大砲」劉基鴻、「天哥」郭天信、「大帝」曾陶鎔等多位人氣球星限量親筆簽名應援毛巾。
調皮的劉基鴻聽聞是要公益活動的禮物，簽名當下還即興發揮一款完全不同的隱藏式樣夾帶其中，期望能給球迷不一樣的驚喜；還沒建檔過的郭天信則是興奮期待，當日下午還有神秘龍將也將現身建檔活動攤位，將與現場球迷一同共襄盛舉。
為鼓勵大眾參與建檔，賽前安排周邊血幹細胞受贈者何昀軒作為此次開球嘉賓，2011年確診重度再生不良性貧血的她，2013年順利配對並於同年進行造血幹細胞移植，個性樂觀開朗一如生命鬥士挺過了人生的低谷，如今復原狀況良好的何昀軒，對捐贈者充滿無限感激，也更加注意健康、熱愛生命。
另外味全龍球隊管理江忠垣日前作為中職第一人完成周邊血幹細胞捐贈，想到前輩潘忠韋因骨髓移植重獲新生帶給他相當大的啟發，毅然決定加入救人行列，味全龍球團也希望藉此活動拋磚引玉，讓愛重生幫助更多需要幫助的人。
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