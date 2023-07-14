中職／龍隊號召16日做公益 劉基鴻加碼隱藏版簽名毛巾

味全龍隊今年球季再次與慈濟骨髓幹細胞中心合作，7月16日號召全台球迷齊聚天母主場，一同加入建檔行列，有機會獲得劉基鴻、郭天信等球星的親簽毛巾，當天賽前也邀請到周邊血幹細胞受贈者何昀軒擔任開球嘉賓。

2020年味全龍於斗六棒球場展開春訓之際，響應骨髓捐贈驗血建檔公益活動，當時包含教練張建銘、羅嘉仁以及拿莫·伊漾等多達20人挽袖力挺，三年後球團延續「有拼勁、有態度、有熱血、做公益」理念，繼續號召球迷參與。

16日的建檔活動將於下午1點持續至5點，預計募集120名志願熱血球迷，凡於現場成功建檔者，還有機會獲得「紅色大砲」劉基鴻、「天哥」郭天信、「大帝」曾陶鎔等多位人氣球星限量親筆簽名應援毛巾。

調皮的劉基鴻聽聞是要公益活動的禮物，簽名當下還即興發揮一款完全不同的隱藏式樣夾帶其中，期望能給球迷不一樣的驚喜；還沒建檔過的郭天信則是興奮期待，當日下午還有神秘龍將也將現身建檔活動攤位，將與現場球迷一同共襄盛舉。

為鼓勵大眾參與建檔，賽前安排周邊血幹細胞受贈者何昀軒作為此次開球嘉賓，2011年確診重度再生不良性貧血的她，2013年順利配對並於同年進行造血幹細胞移植，個性樂觀開朗一如生命鬥士挺過了人生的低谷，如今復原狀況良好的何昀軒，對捐贈者充滿無限感激，也更加注意健康、熱愛生命。