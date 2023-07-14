中職／強強聯手！林襄、李多慧9月赴樂天金鷲合體

日職樂天金鷲隊9月19日到21日的三場主場賽事，有生力軍加入，效力中職樂天桃猿隊啦啦隊的林襄與李多慧將赴日交流，在日本球迷面前展現台韓合併的應援熱情。

樂天金鷲隊透過官網宣傳林襄與李多慧的到來，也稱讚兩人在「Rakuten Girls」中具有超高人氣，其中林襄不僅是啦啦隊，在電視、社群平台上也很活躍，無論台灣、日本都具有知名度；韓國出身的李多慧則是在今年加入Rakuten Girls，在她出場的賽事中，聚集許多觀眾在舞台前觀賞她的韓風應援。

樂天金鷲這3連戰將有2場對上軟銀鷹、1場對上西武獅隊，林襄與李多慧預計將加入應援行列，不過詳細的活動企劃預定在7月26日揭曉。

樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls今年與日職樂天金鷲隊交流頻繁，今年6月初就由隊長籃籃率隊造訪日本宮城球場，參加樂天金鷲的女孩日，6月下旬也再次組隊參訪，加上這次林襄與李多慧，已經有9名啦啦隊到金鷲隊交流。