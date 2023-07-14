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MiLB／林昱珉正式升上響尾蛇隊2A 旅美2年4級跳

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國職棒響尾蛇隊今天進行異動，將林昱珉與另外3名隊友從1A拉上2A。圖／取自阿馬里洛土撥鼠隊Amarillo Sod Poodles）推特
美國職棒響尾蛇隊今天進行異動，將林昱珉與另外3名隊友從1A拉上2A。圖／取自阿馬里洛土撥鼠隊Amarillo Sod Poodles）推特

旅美小將林昱珉的生日禮正式到貨，美國職棒響尾蛇隊今天進行異動，將林昱珉與另外3名隊友從1A拉上2A，旅美兩年就升了4個階級，進度飛快。

林昱珉先是在台灣時間7月12日的生日當天傳出即將晉升的消息，今天完成異動程序，響尾蛇隊2A阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles）歡迎他的到來，同行的還有內野手梅倫德斯（Ivan Melendez）、捕手迪拉吉歐（JJ D'Orazio）、左投馬布里（Will Mabrey）。

林昱珉是今年響尾蛇隊農場排名第10的新秀，旅美後進展飛快，從2021年簽約，去年第1個球季就從新人聯盟升上1A，今年從高階1A出發，再次躍升2A。

今年在高階1A林昱珉先發13場，防禦率是3.43，60.1局投出76次三振，三振數排名球隊第二，戰績是1勝3敗，最近6場先發有3場都投出10K以上，7月2日更演出7局無失分10K的代表作，雖然最近一次先發4.2局掉7分，不影響球隊的升級決定。

林昱珉 響尾蛇 美國職棒

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