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中職／洋投金安高掛戰袍揮別兄弟 今離台向球迷說「很抱歉」

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中職／洋投金安高掛戰袍揮別兄弟 今離台向球迷說「很抱歉」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊洋投金安今天搭機離台。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投金安今天搭機離台。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟新洋投艾里歐昨天抵台，今天又要揮別一位洋投，兄弟球團表示，金安因個人生涯規劃將高掛戰袍，於今天搭機返美，金安也透過球團表示：「很抱歉我的表現並不如大家所期待。」

金安有過美職、韓職經驗，今年5月加入兄弟，上半季先發5場拿下3勝0敗，不過防禦率高達7.71，投23.1局被敲30支安打、丟掉20分，另有13次三振、6次四壞球保送，表現不算理想。

金安已於日前向中信兄弟球團提出離隊申請，因個人生涯規劃將高掛戰袍，今日搭機返回美國，金安感謝球團給予他來台發展的機會，也非常謝謝台灣球迷對他的支持。

金安表示：「中信兄弟的球迷你們好，我是金安，很抱歉我的表現並不如大家所期待。謝謝你們歡迎我加入兄弟這個大家庭，並為我支持、打氣。在台灣的這段時光會在我心中留下很特別的位置的！謝謝你們！中信兄弟加油！」

金安離隊後，兄弟陣中現有洋將包括投手德保拉、泰樂以及捕手福來喜，新洋投艾里歐則剛剛抵台，面對明天開打的下半季賽事。

中信兄弟 中職

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