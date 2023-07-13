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中職／比賽時間慢吞吞 蔡其昌提議：投球秒數參考美職

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒比賽時間長度一直是球迷討論焦點，有時打到跨日已不讓人意外。 圖／擷取自Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊臉書
中華職棒比賽時間長度一直是球迷討論焦點，有時打到跨日已不讓人意外。 圖／擷取自Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊臉書

中華職棒比賽時間長度一直是球迷討論焦點，今天領隊會議上，聯盟會長蔡其昌也提出可參考美國職棒，針對投球秒數限制進行更動，最快明年球季可以施行。

美國職棒今年採用投手計時器後，上半季9局賽事平均時間2小時38分，比去年3小時04分縮短了26分鐘，而中職是從去年開始採用投手計時器，去年9局賽事平均時間為3小時17分，不過今年上半季則是3小時21分。

聯盟表示，領隊會議針對賽事時間縮短進行討論，蔡其昌也有提出針對投手的投球秒數，可參考美國職棒執行的資料來進行改革，最快預計明年球季就會開始施行，也讓球員們有準備的時間。

中職與美職同樣都用計時器，比賽時間卻差了快1小時，原因在規定不同，大聯盟對投打都有嚴格限制，打者輪替限制在30秒，壘上無跑者時，投手15秒就定位，有跑者時延長為20秒，打者每看一球後8秒內須回到打擊區。

不過中職目前針對投打秒數限制在於，限制投手持球後計時20秒要出手，打者則是在10秒內進打擊區，不過壘上有人時，投手並無投球秒數限制。

中職 美國職棒 大聯盟

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