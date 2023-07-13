中職／選秀會後會交易？富邦悍將：完全沒討論

富邦悍將隊昨晚新人選秀會中挑選北科附工砲手王念好作為今年「榜眼」，對於是否可能發動交易，悍將領隊林華韋澄清，目前完全沒討論交易的事情。

今年因林子偉投入中職選秀會，引發一波交易傳聞，據傳有複數支球隊爭取加盟，甚至有意與台鋼雄鷹隊交易狀元籤，不過目前都僅在探詢階段，沒有具體進展。

林華韋今天受訪時指出，關於交易傳聞，選前本來就會有各種聲音，但悍將對於是否會透過交易爭取林子偉，這方面完全沒有討論。

悍將雖然三壘有足夠人手，不過王念好擁有的長打能力也是球隊打擊火力所需，原本首輪設定就是林子偉、王念好，就看台鋼先挑走誰，如今順利選進王念好，林華韋也直言不太可能當作交易籌碼。

林華韋強調，選秀結束後專注在與8位新人進行談約，以及球隊的訓練、培養方面，「完全沒討論交易的事情。」

至於自主培訓方面，林華韋透露，目前有考慮補強捕手，原因是目前這個守位人數相對缺乏，「無論是培養未來可用之兵，或是讓球隊運作能夠更加順利，都是希望能補充捕手，這方面還會再聽聽教練團的想法。」