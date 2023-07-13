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中職／李多慧差點被男團舞難倒！在韓國遇見台灣粉絲好害羞

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧差點被男團舞難倒。 截圖自影片
李多慧差點被男團舞難倒。 截圖自影片

中職樂天桃猿啦啦隊女神李多慧6月底來台應援表演2場個人秀，其中完美駕馭韓國男團SEVENTEEN《孫悟空》舞蹈，讓粉絲相當驚豔，他近日在個人YouTube頻道上傳先前的練習影片，透露自己其實遇到不少困難。

許多人認為李多慧天賦驚人，什麼舞蹈都難不倒她。不過李多慧解釋，一個人其實很難練好，所以她找高中時期的舞團夥伴求救，請教她怎麼跳會不會太用力、比較好。為了動作更流暢，李多慧穿著CK運動內衣苦練，針對高難度動作花費不少心思，她直言男團舞真的很難，到台灣前不停苦練。

李多慧表演服裝也是特別挑選過，她去弘大商圈採購時巧遇台灣粉絲，直言在韓國被粉絲認出來的感覺很神奇，害羞到說不出話來。她在逛街的過程中還玩拳擊機，頭差點被打到，影片末她放上簡短的來台表演畫面，預告下禮拜有新影片。

這部影片展現李多慧的敬業精神，網友紛紛在留言區讚嘆，「舞蹈敬業真的沒話說，太棒了」、「李多慧是啦啦隊的天花板」、「實在太強深不可測」、「多慧的舞蹈實力根本不輸男團」、「多慧跳舞又美又好看 謝謝你在台灣的應援大家都很喜歡你」。

李多慧

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