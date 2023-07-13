中職／林子偉交易傳聞不斷 還停在探詢階段

中華職棒今年選秀會話題不斷，旅美好手林子偉決定返台，加上新軍台鋼雄鷹隊手握狀元籤，兩項元素結合出交易傳聞，不過目前進度有限，據了解都還在探詢階段。

擁有旅美豐富資歷的林子偉，對中職各隊來說都是即戰力，加上內外野都能守，無論到哪個球隊都可找到位置，新軍台鋼雄鷹隊今年對即戰力相對不急迫，因此有交易消息浮現，複數支球團有意爭取。

據了解，選秀前也確實有球隊對台鋼探詢交易的可能性，但僅止於此，尚未出現具體方案，台鋼相對處於被動一方，總教練洪一中昨天選秀會時也表示：「交易這個東西，要別人找我們提再看條件。」

台鋼昨天在選秀會選進林子偉，考量他符合球隊戰力需求，能夠依照球隊陣型填補守位空檔，加上豐富經驗、樂於分享的態度，足以帶領年輕球員成長，加上高雄出身也符合地緣需求，可成為明年投入一軍的重要戰力。