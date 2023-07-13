中職／電視輔助判決範圍大擴增 7項不可挑戰外其他皆可

中華職棒今天領隊會議針對電視輔助判決項目有重大修正，由以往的正面表列改為負面表列，從過去限定挑戰項目，變成除了7項不可挑戰項目外，其他皆可挑戰，今年下半季就開始實施。

中職聯盟今天宣布，2023年6月26日季中總教練會議、7月13日球團代表會議通過，修定即時輔助判決項目與其他相關認定、增定裁判員主動審視項目及增加聽取最終判決之裁判員，修定辦法將於2023年下半季開始執行。

即時重播輔助判決主要修正為，除了好壞球、是否揮棒、投手犯規、內野飛球、壘包前滾地球界內或界外、妨礙守備、妨礙跑壘外，其他判決只要總教練有疑義都可以提出挑戰。

另外裁判的主動審視權也有更新，未來共有5個項目裁判可以主動經由電視輔助重新檢視，另外一項改變是未來技術委員室判決時，將由小組長及判決當事者一起聽取，增加一人確認判決結果。

一、挑戰項目：除下列不可挑戰之判決項目外，其他判決皆可挑戰，不可挑戰項目如下：

( 1 ) 好壞球

( 2 ) 是否揮棒（觸身球與擦棒球審視除外）

( 3 ) 投手犯規（是否退離投手板除外）

( 4 ) 內野飛球

( 5 ) 壘包前滾地球界內或界外

( 6 ) 妨礙守備（企圖雙殺之滑壘除外）

( 7 ) 妨礙跑壘（本壘衝撞除外）

二、裁判員主動審視權，含全壘打在內，項目如下：

( 1 ) 全壘打

( 2 ) 規則審視

( 3 ) 挑戰項目確認

( 4 ) 場地規則確認

( 5 ) 記錄相關：好壞球數、出局數、得分、打擊順序錯誤。

三、增加裁判員聽取技術委員室判決：當啟用輔助判決時，將由小組長及判決當事者一起，若為同一人時，由該場第二資深裁判協同。

四、重播輔助判決與促請裁決：重播輔助判決進行時，無須再提出促請決，如遇空過壘（漏踏壘）、提早離壘狀況時，無論守方在比賽進行中是否提出促請裁決，或非正式提出促請裁決的觸殺或踏觸壘行為（即裁判未明確接收到促進裁決之請求），將宣告為出局。

五、其他規範維持原規定。