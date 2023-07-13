中職／單一球季賽制先暫緩 2026年再評估

中華職棒昨天結束季中新人選秀會，今天順勢召開領隊會議，明年球季暫定於3月30日開打，另外關於單一球季賽制的討論，考量到需要緩衝時間，將重新進行評估，最快2026年實施。

中職領隊會議今天針對明年球季開幕戰以及單一球季賽制實施時間進行討論，秘書長楊清瓏表示，由於明年底還有世界棒球12強賽事，因此明年球季的開幕戰暫定於3月30日舉行。

至於外界熱烈討論的單一球季賽制，楊清瓏也表示，因為領隊與總教練們都表達需要緩衝時間，所以也預計在台鋼雄鷹上一軍兩年後，進行單一賽制的評估。

台鋼雄鷹隊今年在二軍出賽，明年投入一軍戰場，也代表2024、2025年都暫時不會實施單一球季賽制，最快要2026年才有機會看到。

中職「單一球季賽制」是在今年3月的領隊會議浮上檯面，當時會長蔡其昌表示，各隊對單一球季有正面共識，但仍要與總教練確認，而中職過去僅有1998年、1999年曾經實施單一球季賽制。