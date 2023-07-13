中職／甲組成棒45人報名選秀僅2人獲選 3大名將之後都落榜

2023年中職選秀大會共177人參加，最終134人落榜寫下史上新高紀錄，其中業餘甲組成棒隊共45人參加，只有2人被挑走，顯現甲組成棒球員站上職棒舞台有多困難。

本屆甲組成棒球員只有2人被挑走，屏東紅尾捕手余羿賢在第4輪獲統一獅指名，全越運動外野手林莛淯則在第8輪或富邦悍將指名。業餘成棒隊共43人落選，台北興富發投手林浩瑋、新北禾聯投手李岳霖、台中市內野手林雨力及台南市外野手張建鑫更是4度選秀4度落榜。

屏東紅尾隊捕手余羿賢第4輪獲統一獅指名。 中央社

外界關注的3位名將之後也遺憾落選，分別是前職棒球員李錦華之子李以諾（普門中學）、洪啟峰之子洪宸毅（開南大學）及王光輝小兒子王威倫（國體大）。

其他遺珠有，在中職測試會飆出152公里的台體大右投林睿杰，獲得大專聯賽大會MVP的台體大投手邱志鵬，拿下大專聯賽打擊王的台東大學外野手鍾少華，得到春季聯賽打擊王的台體大內野手張杰倫，春季聯賽救援王的台中市成棒隊楊尊凱以及34歲日籍投手高塩将樹。左投王志庭則是旅美4人唯一落選。

林華偉去年第12輪才被悍將選中，今年第2輪就獲桃猿隊指名；同樣來自台體大的右投林建宏去年選秀獲台鋼第22輪指名，今年捲土重來卻落選。