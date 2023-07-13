中職／中職選秀狀元 林子偉落腳雄鷹

中職選秀會昨落幕，台鋼雄鷹隊不出意料將狀元籤給了旅美好手林子偉，期待他的經驗帶領小鷹明年在一軍翱翔，領隊劉東洋表示：「會提出展現誠意的合約。」

中職從2019年起選秀會連5年參與人數破百，今年177人取得資格，最終僅43人被6隊挑中，高達134人落榜也寫下史上最高紀錄，去年雖有史上最多的185人參加，但有74人獲選。

今年首輪在雄鷹狀元籤選中林子偉後，依序為富邦悍將選中王念好、統一獅隊挑選林佳緯、味全龍選擇劉俊緯、樂天桃猿隊點名邱鑫、中信兄弟隊補進林暉盛，雄鷹首輪第7順位再指名王柏傑，扣除林子偉、林暉盛外都還是高中生天下。

林子偉以29歲145天成為史上年紀最大的狀元，台鋼看中的就是他的經驗值，總教練洪一中表示：「希望能有個有經驗的球員帶領這批小鷹。」林子偉的優勢是內外野都能守，目前陣形還不明確之下，「他比較適合，哪裡缺補哪裡。」

洪總也表示，如果林子偉沒有回來，首選就是高中強打王念好。

排第2順位的富邦悍將隊順勢選擇王念好為榜眼，雖三壘不缺人手，不過總教練丘昌榮對王念好的打擊爆發力有期待，「先選優異的打擊天分，再來考慮守備位置。」