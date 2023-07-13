中職／周彥農獲統一獅指名 盼強化身體素質變更好

中央社／ 台中12日電
三民高中投手周彥農12日在中職選秀會第5輪被統一獅隊選進。 中央社
三民高中投手周彥農12日在中職選秀會第5輪被統一獅隊選進。 中央社

三民高中投手周彥農也是本屆潛力被看好的高中投手，中職選秀會第5輪被統一獅選進，周彥農坦言近期找不到突破口，情緒複雜，也希望進到球隊強化身體素質，「我覺得我還可以更好」。

周彥農從高一開始就是球隊教練團很看好的投手，身高190公分，有身材優勢，最快球速約144公里，球的品質好、控球佳、滑球出色，一直都是球探追蹤的焦點球員，選前球探評價，若不考慮傷勢，論條件和資質，周彥農和王柏傑是此屆高中應屆畢業生中前2名的投手。

周彥農4月底手開始有點不適，直到6月底才丟球，恢復投球後有接受球隊測試，當時最快球速140公里。

今天在第5輪被統一獅隊選進，周彥農表示，因為傷勢沒有打玉山盃，也知道會對評價有影響，這兩天有心理建設，選秀的順位可能會不如預期的前面。

從高一就是備受期待的好手，4月在東岸聯盟出賽也都維持水準，被球探評價有機會2、3輪被選進。因為傷勢影響，回憶近期的狀況，周彥農坦言進步速度太慢，這陣子有找不到突破口的感覺。

但周彥農有信心，「我覺得我球速還可以更快，有身材優勢，我還可以更好」，希望進到職棒隊之後加強身體素質，先讓自己變得更好、爭取機會。他也感謝爸爸媽媽一路以來的支持，感謝三民高中4名教練的指導。

球速 統一獅 選秀

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