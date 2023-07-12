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中職／龍隊首輪游擊劉俊緯 葉總要等張景淯調一下

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，味全第一輪指名內野手劉俊緯（左）與總教練葉君璋（右）合影。記者黃仲裕／攝影
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，味全第一輪指名內野手劉俊緯（左）與總教練葉君璋（右）合影。記者黃仲裕／攝影

中華職棒新人選秀會今晚落幕，味全龍隊選進6人就收工，總教練葉君璋滿意選秀結果，對於前二輪選進的劉俊緯、張景淯，更給予高評價。

位居第4順位的龍隊在首輪選進游擊手劉俊緯，葉君璋表示，劉俊緯各方面能力都好，包括比賽感覺、技術、能力，所以在第一輪就選擇，加上實戰經驗多，應該會較快成型，另名選進的游擊手陽念祖運動能力不錯，但技術上還需要時間。

第二輪龍隊選擇前旅美投手張景淯，葉君璋表示，張景淯是具有好條件的投手，雖然有碰到一些問題，但休賽季時在台北會跟我們一起練球，了解他的狀況所以才在第二輪選他。

張景淯2019年加盟美職水手隊後，最高層級僅到新人聯盟，加上疫情攪局決定返台投入中職，葉總認為，如果調整得宜，或許下半季就能對球隊有幫助，沒辦法也會給時間，「年輕球員，長期來看會不錯。」

雖然選了六輪就收工，但葉君璋認為想選的都有選到，也透露會再找尋自主培訓人選，球探已經提出適合名單，就等球團去接觸。

張景淯 葉君璋 選秀 味全龍

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