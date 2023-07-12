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中職／王柏傑英雄不怕出身低 類形似王溢正獲雄鷹青睞

中央社／ 台中12日電
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，台鋼雄鷹第一輪第七指名投手王柏傑（右）與總教練洪一中（左）合影。記者黃仲裕／攝影
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，台鋼雄鷹第一輪第七指名投手王柏傑（右）與總教練洪一中（左）合影。記者黃仲裕／攝影

中職台鋼雄鷹隊首輪第7順位選進壽山高中投手王柏傑，王柏傑被球探評價類似王溢正，雖然沒有國手頭銜加持，但母隊教練郭東晏勉勵：「英雄不怕出身低」。

中職選秀會今天登場，台鋼雄鷹隊用狀元籤帶走具旅美大聯盟資歷的好手林子偉，首輪第7順位則選走壽山高中左投手王柏傑。

王柏傑最快球速約143公里，球探評價投球柔軟度佳、機制穩定，控球不錯，有機會朝先發養成，被評價為今年應屆高中畢業生中最佳投手，類似樂天桃猿隊的左投手王溢正。

王柏傑表示，看到自己名字當下有嚇一跳，但沒有想太多，被選到就走上台，在選前有去接受3支球隊測試，雄鷹隊也是其中一支，對雄鷹隊的印象是新球隊、可能機會也比較多。

雄鷹隊總教練洪一中以嚴厲出名，王柏傑表示，教練說什麼就做什麼，不會多想，平常有在維持訓練，應該可以快一點進入狀況。

與首輪其他球員相比，王柏傑沒有旅外或國手光環加持，但母隊壽山高中教練郭東晏選前就有勉勵他「英雄不怕出身低，能夠撐到最後的才是王者」，不過也有提醒他，一切還是行動勝過於空想，要一步一腳印腳踏實地才能循序漸進。

郭東晏表示，王柏傑球速雖然不快，武器球是指叉球，還有一顆大曲球，不怕跟打者對決、敢投內角球也是優勢。

王柏傑表示，雖然自己沒有國手光環，也不覺得自己特別出色，但知道穩定是優勢，進到職棒後會努力提升自己、照著教練團的指示，不會特別多想什麼。

台鋼雄鷹 中職

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