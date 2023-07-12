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中職／有外野三鬼仍選林佳緯 林岳平考量年齡差

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，統一第一輪指名外野手林佳緯（右）與總教練林岳平（左）合影。記者黃仲裕／攝影
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，統一第一輪指名外野手林佳緯（右）與總教練林岳平（左）合影。記者黃仲裕／攝影

中職新人選秀會中統一獅隊排在第3順位，首輪選進穀保家商中外野手林佳緯，雖然現有「外野三鬼」卡好卡滿，但「餅總」林岳平也考量年紀差距，需要補進新血。

排在中間順位，獅隊首輪抉擇很單純，總教練林岳平表示：「就是林子偉、王念好、林佳緯三選一。」沒有將游擊手劉俊緯納入選項也是策略，在第2輪有選到同樣是游擊手的林泓弦，照著這次選秀的「補強中線」去選擇。

林佳緯攻守評價俱佳，不過獅隊外野已經有蘇智傑、陳傑憲、林安可三人作為看板人物，林岳平表示，考量到蘇智傑、陳傑憲年近30，往後速度、能力、體力可能受到年紀影響，「適當補進高中最好的外野手，透過幾年的訓練、養成，看能否加入球隊外野手主力陣容。」

第3輪獅隊選進國立體大左投辛俊昇，林岳平也透露球隊目前規劃他位置在牛棚，「我們左投比較少，尤其是牛棚，以他大學的經歷，短期內需要左投他應該有機會。」

加上第4輪選進捕手余羿賢，獅隊選秀確實照著中線補強的步調在走，林岳平表示，都有照球探的佈局、想法，在這個順位能選到這樣的選手對球隊是很大加分，再來就看如何讓他們成為主力，下半季來看兩個左投（辛俊昇、鄭澔）比較有機會頂上。

林岳平 選秀 林佳緯 統一獅

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