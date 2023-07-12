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中職／兄弟中職選秀首輪選林暉盛 5人含2捕手有原因

中央社／ 台中12日電
中職選秀會中信兄弟首輪指名具旅美資歷的投手林暉盛，總計選進5人中有2人是捕手，總教練彭政閔表示，林暉盛算是即戰力，自律、認真，是否能在下半季就出賽要看調整狀況。圖／中央社
中職選秀會中信兄弟首輪指名具旅美資歷的投手林暉盛，總計選進5人中有2人是捕手，總教練彭政閔表示，林暉盛算是即戰力，自律、認真，是否能在下半季就出賽要看調整狀況。圖／中央社

中職選秀會中信兄弟首輪指名具旅美資歷的投手林暉盛，總計選進5人中有2人是捕手，總教練彭政閔表示，林暉盛算是即戰力，自律、認真，是否能在下半季就出賽要看調整狀況。

中職季中新人選秀會今天登場，兄弟隊選秀順位排最後，首輪指名具旅美資歷的投手林暉盛，接著依序選進捕手徐博瑋、內野手張士綸、捕手胡孟智和內野手楊祥禾。

領隊劉志威被問起選秀策略表示，今年是選秀小年，之前選進的球員也有一些還在養成中，今年主要以現有的整體隊形考量，以比較需要的位置來補強。

劉志威表示，選秀過程都會存在想選但選不到的狀況，兄弟好幾年順位比較後面，每一年、每一隊也都會遇到類似的狀況，今年選進5人基本上按照球探資料跟預計要選的人走，這次都有達到預期。

今年選了5名球員中有2名捕手，劉志威表示，前面幾屆選秀會，除了高宇杰順位比較前面外，一直沒辦法選到輪次前面捕手，每年都會做一些考量，捕手是比較辛苦位置，進到球隊後實際訓練才能知道，「只要我們輪次還有不錯的捕手，我們就會做選擇。」

林暉盛先前就隨兄弟二軍練球，今天確定成為兄弟一員，總教練彭政閔表示，下半季能否一軍出賽要看調整狀況，但他算是即戰力球員，雖然二軍沒有很多出賽，但看起來中規中矩，是自律認真的球員。

選秀 林暉盛 中職

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