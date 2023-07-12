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中職／台鋼雄鷹選秀挑10人 陳飛霖腳程讓路易士驚為天人

中央社／ 台中12日電
中職選秀會今天舉行，台鋼雄鷹狀元選林子偉總共選進10人，總教練洪一中表示「滿意」，特別點名第2輪指名游擊手陳飛霖，透露腳程飛快不輸陳晨威，讓打擊教練路易士（圖）眼睛一亮。圖／台南台鋼獵鷹提供
中職選秀會今天舉行，台鋼雄鷹狀元選林子偉總共選進10人，總教練洪一中表示「滿意」，特別點名第2輪指名游擊手陳飛霖，透露腳程飛快不輸陳晨威，讓打擊教練路易士（圖）眼睛一亮。圖／台南台鋼獵鷹提供

中職選秀會今天舉行，台鋼雄鷹狀元選林子偉總共選進10人，總教練洪一中表示「滿意」，特別點名第2輪指名游擊手陳飛霖，透露腳程飛快不輸陳晨威，讓打擊教練路易士眼睛一亮。

中職季中新人選秀會今天在台中舉行，台鋼雄鷹隊狀元籤指名具旅美大聯盟資歷的好手林子偉，首輪第7順位指名投手王柏傑，第2輪指名游擊手陳飛霖、2輪尾指名捕手陳世嘉，總計8輪、選進10人。

總教練洪一中表示，選的好不好2年之後才會知道，經過教練團討論，林子偉對球隊現況來說比較符合，雄鷹隊目前每個位置都不是很成熟，林子偉內野、外野都可以守，對球隊來說會比較好調配，加上有很好的經驗，「我們需要他來帶小鷹」。

領隊劉東洋和洪一中都有特別點名游擊手陳飛霖，劉東洋表示，「陳飛霖有來我們這裡測試，腳程很快，路易士看了有驚為天人的感覺」。洪一中笑說，「速度可能不輸陳晨威（樂天桃猿）、速度很快，跟他的名字一樣」。

劉東洋表示，陳飛霖的守備和打擊都不錯，球隊中也缺乏速度突出的好手，他是中線守位球員，球棒的控制能力也很好。

對於此次選秀選入的球員和結果，洪一中表示「滿意」，也坦言高中畢業三壘好手王念好是好選手，如果林子偉沒有回來，雄鷹當然會選他，「但王念好輸給林子偉沒話講」。

林子偉選前一直傳出有交易可能，洪一中表示，交易這種東西，別人來找就看條件，「但不是我接觸的，練球都來不及了」。

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