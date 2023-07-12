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中職／選林暉盛即戰力進補 兄弟第6順位的思考

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
去年締造二連霸的中信兄弟隊在今天選秀會位居最後順位，第一指名選擇即戰力林暉盛。圖為林暉盛2020年9月1日未來之星對抗賽代表U23培訓隊出賽畫面。圖／中央社資料照
去年締造二連霸的中信兄弟隊在今天選秀會位居最後順位，第一指名選擇即戰力林暉盛。圖為林暉盛2020年9月1日未來之星對抗賽代表U23培訓隊出賽畫面。圖／中央社資料照

去年締造二連霸的中信兄弟隊在今天選秀會位居最後順位，第一指名選擇即戰力林暉盛，目前跟著兄弟訓練的他也說：「等合約完成後就可以立刻替球隊出賽。」

前旅美投手林暉盛6月底就以自行培訓方式加入兄弟，在二軍出賽3場沒有掉分，最快球速達150公里，總教練彭政閔表示，林暉盛在二軍出賽不算多，表現中規中矩，但自律、認真，又有旅美資歷，教練團都相信他能勝任這個位置。

林暉盛今天未出席選秀會，但透過經紀公司表示，「這兩年很常去屏東跟著中信兄弟二軍訓練、調整，對於球隊的環境、隊友都很了解，也非常喜歡這裡的感覺。接下來會持續維持比賽，等合約完成後就可以立刻替球隊出賽。」

兄弟今年是最早收手的球隊，第五輪選完就宣告結束，領隊劉志威表示，今年是選秀小年，加上先前選進的選手也還在養成中，「就照現有隊形上比較需要的位置去選，比較順位比較後面。」

劉志威坦言近年選秀順位靠後，一直會出現想選選不到的選手，但基本上照球探資料跟推測，這次有達到一些預期。

兄弟選進的5人有1名投手、2名內野手、2名捕手，是今年唯一選入複數捕手的球隊，劉志威表示，前幾屆除了高宇杰外，一直無法選到輪次前面的捕手，「捕手也是比較辛苦位置，所以進來實際訓練再來做決定。」

林暉盛 選秀 中信兄弟

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