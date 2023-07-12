中職／富邦悍將就是鎖定他 王念好拚3年上一軍

今晚中職選秀會排第2順位的富邦悍將隊，選擇高中強打王念好作為榜眼，也是除了林子偉外的首選，總教練丘昌榮對王念好的打擊爆發力有期待，王念好則自我期許「3年內上一軍」。

富邦悍將隊今年一共選入8位選手，4投手、1外野手、3內野手，丘總表示，選秀結果有達到討論的70、80%，前五輪照設定走，第一輪考量的是林子偉與王念好，作為被動方選擇王念好，至於是否有沒能選到的遺珠，丘總表示，不方便透露，「就祝福，沒選到的就祝福人家。」

悍將三壘雖然不缺人手，不過丘昌榮表示：「王念好打擊爆發力、選球各方面，都是上乘，所以先選優異的打擊天份，再來考慮守備位置。」

王念好表示，很開心被富邦球團挑中，「3年內進一軍，有機會的話，希望可以站穩，我會全力以赴。」作為第一位獲選的高中生，王念好認為這對自己是肯定，「算是全台高中生最棒，但是我認為沒有。」

悍將在第二輪指名了嘉義大學左投陳聖文，他在今年成棒甲組春季聯賽拿下三振王，丘總表示，原本就設定順位在前面，三位投手教練也評估投球流暢度佳，才會在第二輪選擇，若簽約、訓練一切順利，不排除下半季可以使用。