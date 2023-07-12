中職／林暉盛首輪受中信兄弟青睞 合約完成就可出賽

中職新人選拔會中信兄弟在首輪選了有旅美資歷的投手林暉盛，另一名旅美投手張景淯則是在第2輪被味全龍隊選到。林暉盛表示，之前就跟著兄弟練球，合約完成就可以立刻出賽。

24歲右投林暉盛旅美生涯最高層級上到小聯盟道奇隊1A，今年留在台灣跟著中信兄弟練球，也與兄弟簽下自行培訓合約，二軍出賽飆出150公里球速。林暉盛今年在二軍出賽4場含1場先發，投5局投出4次三振，沒有失分，防禦率為0。

林暉盛在選秀首輪順利被中信兄弟隊選上，他透過經紀公司表示，「這2年很常去屏東跟著中信兄弟二軍訓練、調整，對於球隊的環境、隊友都很了解，也非常喜歡這裡的感覺。」林暉盛指出，接下來會持續維持比賽，等合約完成後就可以立刻替球隊出賽。

曾效力過水手隊的左投張景淯則是在第2輪被味全龍隊選到，他透過經紀公司表示，「過去半年我都在味全二軍跟著訓練，其實練球方式就跟美國小聯盟很像，我一直都很喜歡也很習慣，所以很高興也謝謝球隊的青睞。」張景淯也說：「選秀只是一個開始，接下來我會繼續努力，希望能盡快替球隊貢獻。」