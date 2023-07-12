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中職／台鋼首選林子偉 洪總：希望他帶領小鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
台鋼雄鷹隊第二年參加選秀會，今年的狀元籤在高中生與即戰力中，最終選擇旅美好手林子偉，總教練洪一中表示「希望有個有經驗的，帶領我們這批小鷹」。圖為林子偉2023年3月6日經典賽熱身賽出賽畫面。圖／中央社資料照
台鋼雄鷹隊第二年參加選秀會，今年的狀元籤在高中生與即戰力中，最終選擇旅美好手林子偉，總教練洪一中表示「希望有個有經驗的，帶領我們這批小鷹」。圖為林子偉2023年3月6日經典賽熱身賽出賽畫面。圖／中央社資料照

台鋼雄鷹隊第二年參加選秀會，今年的狀元籤在高中生與即戰力中，最終選擇旅美好手林子偉，總教練洪一中表示：「希望有個有經驗的，帶領我們這批小鷹。」

台鋼今年選到第8輪就收手，加上前兩輪多一順位的優待，一共選進10名選手，6投手、3內野手、1捕手，領隊劉東洋表示，球隊預測的百分之八十都有選到，加上年底擴編選秀，這個人數差不多。

洪總進一步透露：「前六位都跟討論的一模一樣。」

台鋼將今年的狀元籤給了林子偉，劉東洋表示，教練團對王念好也很看好，不過球隊缺乏長距離打者，林子偉是高雄在地選手也具有高人氣，討論到昨天才做決定；洪一中也說：「念好是好選手，林子偉沒有回來，第一個選他。」

林子偉目前在美國獨立聯盟打球，若返台需先處理合約問題，劉東洋表示，接下來會開始與經紀公司聯繫，照該走的程序去走，合約方面會針對他的實績、經典賽國手資歷，展現出符合身價的誠意。

台鋼選秀前也先了解林子偉回台打球的意願，劉東洋表示，就如同林子偉說過，為了小孩的教育加上家人都在高雄，他很樂意回到高雄打球。

台鋼明年才會投身一軍戰場，暫時還不急著讓林子偉回台加入二軍戰場，不過球團也期待他的經驗挹注，劉東洋表示：「知道他是滿願意傾囊相授的球員。」

「我們球員比較年輕。」洪一中也說：「希望能有個有經驗的球員帶領這批小鷹。」林子偉的優勢是內外野都能守，台綱目前陣形還不明確之下，洪總說：「有經過討論林子偉比較適合，他內外都可以，哪裡缺補哪裡。」

外界傳聞有球隊對台鋼提出交易林子偉的可能性，洪一中表示，自己專注在球隊訓練上，「交易這個東西，要別人找我們提再看條件，再說也不是我能接觸的，這要問領隊。」

台鋼第2輪第1順位選擇崑山科技大學內野手陳飛霖比較出乎外界意料，洪一中透露，當時他來球團測試時展現的腳程，就連外籍教練路易士看了都眼睛一亮，「速度應該不輸陳晨威，測速說他本壘到一壘3.6秒，我說鈴木一朗也要3.8秒，可能有點按錯，但他確實很快。」

林子偉 台鋼雄鷹 洪一中

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